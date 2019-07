Een sterk staaltje intermenselijke verbinding in een epic filmpje op de internets, een vooralsnog vrij eendimensionale ruzie tussen twee mannen die bij 25°C + allebei een flinke klodder zonnebrand op hun bolletje moeten smeren. Boze kale man 1 is meneertje Mick de Hey van Fun and Fantasy uit Scheveningen; kun je een powerboatje en een jetski huren. Enfin, kale man 2 heeft 'gekke praatjes' (zie na de klik, bijvoorbeeld) en kale man 1 roept daarop allemaal dingen over kankerbek, kankernek, kankergek. Dat is Haags voor: "Ik vind je stom." Deze mag op een tegeltje: Bomen Ontmoeten Elkaar Niet, Maar Mensen Altijd. Voorzichtig tipje voor Michael Pol: Mick wil niet écht salsadansen.