Met de Engelse politiek gaat het slecht, maar verder gaat het goed. Nu stapt de ambassadeur in de VS Kim Darroch op, nadat hij al dagen onder vuur lag omdat wegens aan The Mail on Sunday gelekte memo's waarin hij over de regering-Trump onder meer schreef: "We don't really believe this Administration is going to become substantially more normal; less dysfunctional; less unpredictable; less faction riven; less diplomatically clumsy and inept". Iedereen boos dat die arme man zijn ontslag moet indienen terwijl hij gewoon deed waar hij voor werd betaald, namelijk in geheime memo's zeggen wat hij vindt. Maar het staat natuurlijk niet echt sjiek tegen een president die je net een vorkje hebt laten meeprikken met de Queen en waarschijnlijk keihard nodig gaat hebben om post-Brexit een beetje gezellig internationaal mee te handelen als je de schrijver van dergelijke teksten laat zitten. Vandaar dat Boris Johnson ook *kuch* dapper alle vragen over Darroch ontweek, waarmee de positie van de ambassadeur helemaal onmogelijk werd. En nu heeft Darroch eggs for his money gekozen en zijn ontslag ingediend. Komt mooi uit want wij hoorden laatst van iemand die het niet kan weten dat Darroch een 'pompous fool' is. Thank you, Mr. President!

Very stupid guy