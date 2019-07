Schokkende bureaucratisch-wetenschappelijke bevinding door peinzende raamambtenaren uit meerdere overheidslagen: de knappe koppen van het Verwey-Jonker Instituut én de corruptiegevoelige omkoopambtenaren van het WODC hebben ontdekt dat de zogenaamde COA logeerregeling (via "TakecareBNB") bij gastgezinnen een gunstig effect heeft op de inburgering van asielzoekers. Potverdomme wat een wereldschokkende bevinding! Nobelprijzen, NU!

Nieuwkomers die de taal niet spreken en het land niet kennen, leren sneller de taal spreken en het land kennen als ze niet in een AZC worden opgehokt, maar logeren bij de Lokale Bevolking. Dat hadden we nou NOOIT met een natte vinger kunnen concluderen, daar hebben we in Nederland talloze ambtenaren, een onderzoeksvraag, literatuuronderzoek (?? Logeerboeken? Kampeergidsen? Waarbenjij.nu?) en een vuistdik rapport voor nodig, want de asielindustrie moet roken.

Voordat je denkt dat lokaal logeren dé oplossing is tegen de beroerde integratie van islamitisch gecultiveerde gelukszoekers, of de uitgeprocedeerde Halsema-illegalen: "Statushouders die kiezen voor logeren bij een gastgezin zijn vaak jong, hoger opgeleid, Engelssprekend en hebben voorafgaand aan het logeren al een duidelijk beeld van de manieren waarop zij in Nederland een leven willen opbouwen, vaak via een opleiding." Zeg maar de mensen die zelf ook horendol & knettergek worden van de verveling en de nietsnutten om hen heen in een azc, en sowieso alles aangrijpen om zichzelf uit die situatie te bevrijden, omdat ze dóórrr willen in het leven.

Waren er nu maar meer BN'ers die hun grote mond vertaalden naar een ruimhartig logeerbeleid. Meer opvang in de logeerzolderregio!