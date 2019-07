GroenLinks, D66 en de PvdA uit Amsterdam. Gezellige partijen die hun eigen inwoners het leven zuur maken met allerlei oervervelende milieurestricties en geboden. Houtkacheltje mag niet meer, vuurkorfje mag niet meer, diesel mag niet meer, oude scooter mag niet meer, BBQ in het park mag niet meer, normale auto mag straks de stad niet meer in. Allemaal onder de noemer 'progressief' maar het enige wat het volk ervan merkt is regressief beleid: verboden, dwangsommen, boetes, dreigementen. En die partijen onder aanvoering van GroenLinks willen nu de Tour de France naar Amsterdam halen. Klomp. Breek.

Duizenden journalisten, duizenden auto's, honderden vrachtwagens, teambussen, televisiebussen, motoren, volgwagens, een reclamekaravaan die bakken vol plastic troep naar kinderen smijt, zendvliegtuigen, koershelikopters, televisiehelikopters, bakken prullaria, miljoenen fans die bergen afval in de natuur pleuren. En dan de aantrekkingskracht! Honderdduizenden wielergekken naar Amsterdam, waar de hotels moeten sluiten, Airbnb wordt weggepest, straten worden afgesloten wegens te druk, ramen op Wallen moeten sluiten, cruiseschepen naar Rotterdam zijn verbannen en waar iedereen continu dramt en zeikt over de drukte en toeristenlast, en daar willen ze een van de meest megalomane evenementen van de planeet heen lokken. Krijgen we in de weken, nee in de jaren, voor de start in Amsterdam oeverloze discussies in Trouw en de Volkskrant over ecologische voetafdrukken, elektrische volgwagens en verduurzaming van de sport. Nog meer zin in een discussie over Zwarte Piet. En wat heeft 750 jaar Amsterdam nou eenmaal met de Tour de France te maken? Ja, die ene overeenkomst: ook in Amsterdam gooien veel mensen drugs in hun mik voordat ze op de fiets stappen.