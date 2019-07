Robinson is vorige week veroordeeld wegens "contempt of court" aka het filmen van grooming gang-verdachten terwijl ze de rechtbank verlaten. Daar werd hij in mei 2018 ook al voor tot 13 maanden cel veroordeeld, maar hij ging beroep, waarna hij de zaak op borgtocht in vrijheid af mocht wachten: "The appellant is granted bail and the matter of contempt at Leeds Crown Court is remitted to be heard again." Nou, die zaak is nu dus opnieuw gehoord en hij is opnieuw schuldig bevonden, "Posting material online that breaches reporting restrictions or risks prejudicing legal proceedings is a very serious matter and this is reflected in the court’s decision today."

Aanstaande donderdag hoort Tommy zijn vonnis, maar hij is blijkbaar niet van plan zijn straf in Engeland uit te zitten, omdat het volgens hem een politiek proces betreft en hij te bang is in 't gevang aan een kromzwaard geregen te worden. PJW weet te melden dat: "Robinson now faces a maximum penalty of two years in jail. However, he is set to ask for emergency political asylum in America over fears his life is at risk. Robinson told the BBC he was convicted “for who I am, not what I have done”. Robinson is set to appear on both the Alex Jones Show today and Tucker Carlson’s Fox News show at some point this week to make the asylum request." Kijk, zo doet de moderne man dat: asiel aanvragen via DE ENIGE BETROUWBARE MEDIAKANALEN. Mooi wel, kan Robinson meteen de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in het VK worden, aangezien er toch een diplomatieke stoelendans gaande is.