Ze zijn niet gevlucht. Ze zijn op missie. Wie in Afrika enkele duizenden euro's heeft kan een aantal jaren leven als een vorst. Dat geldt komt niet van hard werken en sparen. Dat geld is gesponsord in ruil voor een opdracht.

In ZA heb je in de buitengebieden al een dikke villa met hekken eromheen in een mooie urban town op enkele tientallen kilometers van een grote stad voor 30-40 duizend euro. Dan ga spaar je ff door en ga je niet 3-4 duizend euro in een onzekere toekomst steken. Toch?