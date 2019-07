De Raad van State maakte een belangrijke dwaling rond stikstofoxiden. (de Raad schreef extra uitstoot van stikstof, wat al totalitaire onzin is, aangezien de lucht voor tachtig procent uit stikstof bestaat, er wordt NOx bedoeld) nos.nl/artikel/2286818-raad-van-state... en www.abab.nl/nieuws/raad-van-state-ver...

Er mag geen extra asfalt worden gelegd, want extra asfalt leidt tot extra uitstoot van stikstofoxiden is de gedachte. Wat vergeten wordt is dat een auto in de file per gereden kilometer meer brandstof verbruikt, en dus meer uitstoot heeft. Ook is die verbranding ongunstiger, dus meer vervuilende onderdelen zoals stikstofoxiden. Aangezien meer asfalt files oplost, DAALT in kwetsbare natuurgebieden de uitstoot. De magistraten zouden moeten juichen in plaats van blokkeren.

Rutte heeft de mond vol van een vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Vervolgens is Nederland een hartpatiënt met tweemaal daags een compleet verkeersinfarct. Compleet onbetrouwbare reistijden.

Daarbovenop komt nu een compleet onbetrouwbaar klimaat rond bouwvergunningen. Ook al ken je alle regels, met een pennenstreek werden ruim duizend projecten in de ijskast gezet. www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/06/st...

Terwijl wij economisch suïcide plegen, staat nog totaal niet vast of andere landen ook draconische milieumaatregelen zullen nemen, of die maatregelen nog op tijd zullen zijn.

(als bijvoorbeeld de Russische permafrost ontdooit komt er idioot veel methaan vrij, dat is ook een broeikasgas. In het idyllische hypothetische geval dat dit milieubeleid fantastisch werkt, de temperatuur daalt en de permafrost weer bevriest, zit dat methaan niet mirakuleus terug in de grond) Al veroorzaakt de mens opwarming van de aarde, zegt nog niet dat de mens bij machte is die opwarming te voorkomen of terug te draaien.

Oh als D66-ers en GroenLinks met de trein zou gaan, laten we zeggen een kwart van het autoverkeer, dan hebben we drie tot vier keer zo veel openbaar vervoer nodig. Dat spoor mag OOK niet gelegd worden. Als iedereen die geen fysieke interactie met een klant, patiënt of product heeft lekker thuis gaat werken, hebben we dit gezeik niet. Lang leve internet en videobellen. Maar dat wordt überhaupt niet voorgesteld.

Nee we verbieden alles, zonder enige rekening te houden met alle verstikkende consequenties.