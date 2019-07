Al eerder heb ik mij glimlachend positief uitgelaten over de pennenvruchten van Eren, die terecht ons NL-se herintegratie systeem t.a.v. de arbeidsmarkt belachelijk maakt. Toch hoop ik dat hij in zijn verdere publicaties wat zorgen, omdat hij zich duidelijk als moslim profileert, bij mij kan wegnemen over de mate waarin Eren andere zaken die met onze NL-se cultuur te maken hebben in zijn verhaal kan opnemen.

Daarom Eren, zou je in jouw luchtige schrijfstijl, het volgende kunnen laten passeren?

Vermelding dat het toekennen van andere rechten aan christenen, joden, religies, slaven, vrouwen, atheïsten, homoseksuelen e.d. dan aan moslims -zoals in de Koran wordt gedaan- alleen in een historisch perspectief dient te worden gezien, achterhaald is en dus niet meer letterlijk dient te worden genomen.

Met name dat de Nederlandse constitutie, grondwet, onderliggende wetten en regelgeving, het enig rechtmatig wetssysteem in Nederland vormen en dat de sharia -die o.m. discriminatoire rechtsongelijkheid propageert en het vermoorden van afvalligen toejuicht- strijdig is met de Nederlandse cultuur en wetgeving en dus in Nederland dient te worden afgewezen.

Het zal wel even lastig zijn om dat in je verhaal te 'metselen' maar het lijkt mij ook een interessante exercitie voor je, waar ik met genoegen naar uitkijk.