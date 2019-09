Onze roman in stukjes gaat verder! Vorige week las u deel 44 , vandaag deel 45. Het complete verhaal leest u van onder naar boven in ons Fictie Feuilleton dossier .

Donderdag 25 augustus 2016

Hetty wil mij dringend spreken. Niet via Skype. Niet via de telefoon. Het moet op het gemeentehuis. Face to face. Vandaag nog.

Als ik even later het gemeentehuis binnenloop, valt me op hoe rustig het is. Lijkt erop dat uitkerings-trekkend Nederland nog van haar laatste weekje vakantie geniet. Zelfs vaste bezoeker Jim is in geen velden of wegen te bekennen.

Bij de receptie krijg ik te horen dat ik direct mag doorlopen naar de bespreekkamer waar mijn klantmanager zich bevindt. Als ik de deur open, zie ik dat Hetty achter het bureau in de kamer zit, haar ogen gericht op de monitor.

“Goedemiddag,” zeg ik. Hetty zegt niks. Ze blijft naar haar scherm kijken. Ik haal mijn schouders op en neem plaats op de stoel aan het bureau.

“Goed,” zegt Hetty dan eindelijk. Ze heeft haar kleine hanenkam weer in ere hersteld. Hoogblond deze keer, bijna wit. Alsof ze grijs aan het worden is. Een bejaarde kip. “Meneer Yilmaz, U heeft mij ernstig teleurgesteld,” klinkt ze pinnig. Ik schrik van haar stem.

“Oh?” zeg ik snel. “Waarom is dat dan?”

“U heeft inkomsten niet opgegeven.”





Ik frons. Inkomsten? Ik zeg: “Dat begrijp ik niet, wat bedoelt u?”

Ze recht haar rug, legt haar beide handen op de tafel, en zegt dan: “Meneer Yilmaz, U heeft bijles Engels gegeven. En daarmee heeft u geld verdiend. Wij hebben geen enkel probleem met het genereren van inkomsten. Sterker nog, we zien niets liever. Echter, u dient alle bedragen op te geven. En dat heeft u niet gedaan.”

“Die inkomsten? Die paar honderd euro?”

“Precies die. En het gaat er niet om of het een paar honderd of een paar duizend euro is. Elke cent moet worden opgegeven.”

Ik trek mijn meest verbaasde gezicht; opgetrokken wenkbrauwen en grote ogen. Ik zeg: “Ik heb me dat niet gerealiseerd. En, ik ben er alweer mee gestopt. Met die bijles. Het was niks voor mij.”

“Meneer Yilmaz, dit zijn serieuze zaken. Realiseert u zich dat ik u mag korten op uw uitkering? U heeft de meldplicht overtreden. En nu zegt u ook nog eens dat u alweer wil stoppen met het geven van bijles. In feite kan dat gezien worden als werkweigering. Immers, het bureau wil graag dat u doorgaat. Gistermiddag heb ik ze uitgebreid gesproken. U werkt nota bene al meer dan twee maanden voor ze.”

“Gesproken? Maar hoe…” stamel ik.

Hetty geeft me geen kans op een verdediging en vervolgt: “En dat is het hem nou juist. Ik zou graag zien dat u die bijles weer oppakt. Sterker nog, ik eis dat u de bijles weer oppakt. En dan bij voorkeur vanaf 1 september. Dat zou een mooie start zijn van uw deelname aan het onderzoek naar het plichtvrij inkomen. Duidelijk?”

Het woord “basisinkomen” is verboden. Bij de gemeente spreken ze van plichtvrij inkomen. De echte reden hiervoor is onduidelijk, maar het zou te maken hebben met de politieke beladenheid van het woord “basisinkomen”. Als het onderzoek een succes is, zal het woord “basisinkomen” wel direct gebruikt worden, zo hebben we te horen gekregen. Maar tot dat moment pertinent niet.

“Weer beginnen? Met bijles?”

“Precies. Per 1 september.”

Maandag 29 augustus 2016

In mijn brievenbus vind ik een brochure waarin de geheel vernieuwde cursus “Schrijven” wordt aangeprezen. Iedereen die kan aantonen dat de cursus een bijdrage levert aan een spoedige terugkeer op de arbeidsmarkt, mag deze volledig op kosten van de gemeente volgen,

Je zou het misschien niet zeggen, maar bij veel banen besteed je gemiddeld meer dan twee uur per dag aan het schrijven van teksten. Of het nu gaat om het opstellen van een e-mail naar klanten, het opstellen van nieuwsbrieven, het schrijven van blogs of het onderhouden van sociale media profielen. Meer dan ooit is het daarom van groot belang dat je goed kunt schrijven. Het vergroot je kansen op een baan. En als je de baan hebt bemachtigd, vergroot het je kansen op succes.

De cursus “Schrijven” is gratis te volgen na goedkeuring van uw klantmanager. De start vindt medio september plaats. Maximaal dertig deelnemers.

Twee uur later heb ik per e-mail goedkeuring van Hetty binnen. Eind september is de eerste sessie.