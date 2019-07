Daarom trots op deze Nederlandse uitvinding waarmee je zelfs bomen kunt planten in de woestijn: de Waterboxx.

Zie: Groasis Waterboxx is een instrument dat ontwikkeld is om bomen te laten groeien in droge, verwoestijnende gebieden en rotsen. De box is een uitvinding van de Nederlandse voormalig bloemenhandelaar Pieter Hoff en won in 2010 de Popular Science Green Tech Best of What’s New Innovation of the Year Award.[1][2]

De waterboxx bestaat uit een bakje van 5 liter water met daarin een uitsparing voor het planten van de zaailing in de droge bodem. Op de bodem van de waterboxx zit een uitsparing met een vochtgeleidend touwtje welke bij het planten naast de wortels van de zaailing wordt aangebracht. Dankzij deze kunstmatige maar beperkte vochtvoorziening groeien de wortels in tegenstelling tot beregening of druppelirrigatie naar de diepere ondergrond waardoor de jonge aanplant sneller droge periodes kan overleven.

In 2016 kreeg het de opdracht een 180 kilometer lange rij van bomen aan te leggen om de Mexicaanse stad Mexicali.[3] Het klimaat is daar heel ongunstig voor nieuwe bomen, in de zomer kan de temperatuur oplopen tot 50°C en alle neerslag valt geconcentreerd in een maand. Het is de grootste opdracht tot nu toe voor Groasis dat al zaken heeft gedaan in 31 landen.[3]