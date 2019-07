Veel Arabieren maken zich nogal selectief druk over slachtoffers. No Jews, no news.

Al Jazeera heeft fraaie docu's over de historie van die regio post 1950.

Een van die docu's gaat over "black september", de oorlog van Koning Hoessein van Jodranie tegen de PLO-strijders in zijn land.

In 1970 culmineerden Palestijnse grieven over hun positie in Jordanie in een opstand tegen de staat. Het Jordaanse leger sloeg die opstand neer en doodde daarbij zo'n 10.000 Palestijnen. Daarna flikkerden ze de PLO het land uit, naar Libanon. Het hypocriete van veel Arabieren is dat ze daar nooit een woord aan vuil maken, maar elk Palestijns slachtoffer van Israel breed uitventen.

Dat, terwijl de oorzaak van hun verdrijving toch echt de door henzelf gestarte oorlog was, in 1948, tegen de pas uitgeroepen staat Israel, op nota bene het grondgebied dat hen was toebedeeld middels een tamelijk eerlijk verdelingsplan. Maar men meende dat landje wel even op te rollen, met alles zes Arabische staten tegelijk. Dat viel tegen en daarna was het massaal jammeren. Tot de dag van vandaag.