De temperaturen zijn weer wat gedaald - IN TEGENSTELLING TOT DE GEMOEDEREN! Een bloedhete zomer zou een bloedhete zomer immers niet zijn zonder het doodvermoeiende geëtter over die pipo de clown van een Zwarte Piet. Nadat de extreemlinkse haatclub KOZP in Eindhoven werd aangevallen door een stel afgeragde Guus Meeuwisachtigen annex cultuurbeschermers had het hele land daar een opvatting over, je had (en hebt) het ene kamp en je had het andere kamp, maar als het hommeles is, is het is wel zo makkelijk om GeenStijl daar de schuld van te geven. Iets met een uitgelekte aangifte en dat zal DIT wel zijn. Nu heeft de veroordeelde geweldpleger Jerry de Airfryer 99 problems but his bitch aangifte ain't one, al zullen wij wel weer niet goed zijn in omdenken. Hoe het ook zij, mag GeenStijl uit dit draadje, svp? Paar mooie beschouwingen na de klik.

UPDATE: Tot 140 uur werkstraf voor ei-gooiers. Dat is toch al gauw een halve snelwegblokkade!

Schuld van GeenStijl

De Martina Hingis onder de Zwarte Pieten: onderhands

Wilde eieren bakken maar dacht toen: ach ja

Struikelde en viel met schoppende been, floep, precies tegen agent