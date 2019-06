: Ik kan dat wel. Er staan teveel stomme fouten in. Zoals:

"Of that 33 K greenhouse effect, 20.6 K is imagined to derive from water vapor droplets in the atmosphere (1,000 to 40,000 parts per million [ppm] by volume)"

Het broeikasmodel gaat uit van waterdamp, dus water in gasvorm. Niet van druppels. Nogal een essentieel verschil.

Verder staat er in dat "Holmes" onderzoek bergen flauwekul:

" The further away from the surface, the less gravity/pressure there is and the cooler it gets. And vice versa."

Het verschil in zwaartekracht tussen 1km van het oppervlak van de aarde en 60km van het oppervlak van de aarde is verwaarloosbaar. Het verschil in temperatuur en druk is enorm. Maar nog hoger en je komt in de thermosfeer en dan *stijgt* de tempratuur maar daalt de druk nog verder. Op zulke momenten weet ik genoeg: geraaskal.

Overigens is het gepubliceerd door Science Publishing Group en die publiceren letterlijk alles als je maar betaald.

en.wikipedia.org/wiki/Science_Publish...