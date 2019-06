Ontzettend krachtig statement vandaag van ADO Den Haag over bovenstaand DENK-filmpje. "ADO Den Haag keurt af dat de opnames zonder onze toestemming en met een associatie naar onze club gemaakt zijn." Er gaat verdomme geen dag voorbij of we zien Frans Timmermans in een Roda-shirt, Lilan Marijnissen met een Feyenoord-sjaal of die pipo van PvdA met een Ajax-glimlach op een smoelwerk, maar als DENK een ADO-shirtje aantrekt is er ineens een sTaTeMeNt nodig. Dat statement kwam er overigens pas nadat ADO-sponsor en all round jankerd John van Zweden (hierrr in een 10 minuten durende video vol ADO-prullaria van Groep de Mos) zijn vriendjes bij de club heeft gebeld. Natuurlijk schrik je je de pestpokken als die engnekken van DENK opeens je shirtje aanhebben, maar als ADO Den Haag afstand moest nemen van iedere gek in een ADO Den Haag-shirt dan stond het stadion binnen de kortste keren buiten Den Haag. Het is maar goed dat de vvd binnenkort clubs van Chinese eigenaars gaat verbieden. Zijn we hier ook vanaf.