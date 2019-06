Zeg het met boemen... Helaas vrees ik dat alleen nog meer bloederige aanslagen dichtbij wellicht de ogen doen openen voor Islamistisch extremisme. En het feit dat die stroming schrikbarend vaak voorkomt. Ondanks heuglijke berichtjes op Teletekst vandaag dat in de Arabische wereld het aantal "niet religieuzen" flink is toegenomen, behalve in Jemen.

Wellicht omdat Jemen een rokende puinhoop en wespennest is van wij-zij groepen die vinden dat je als Sji'iet of Soenniet geen goede Islamiet bent, of zo. En in die andere landen misschien juist minder gelovigen omdat zij aan den lijve ondervinden wat voor soort schijnheilig tuig die "gelovige" onmensen die handen afhakken, strotten afsnijden, met sadistisch genoegen vrouwen stenigen of mensen in brand steken, mensen verkrachten of tot slaaf maken, eigenlijk wel niet zijn.

Een aanslag met foto's van uiteengerukte ledematen en verwoeste mensenlevens zegt helaas meer dan duizend woorden aan theoretische kritiek die je op internet kunt plempen. En het erge is, ik ga hier heel obligaat deugend bij vermelden dat ik uiteraard hoop dat er géén aanslagen meer plaats zullen vinden (zonder totalitaire politiestaat a.u.b.) maar weet eigenlijk ook wel beter. Gezien de volledig open grenzen en fokpremies voor de mindere kwaliteit Islamieten en andere Tokkies in dit land. Het lijkt bijna een moedwillig beleid om minder, minder, minder tolerante of intelligente open geesten te kweken en binnen te laten.

Maar de gevolgens laten zich zelfs door een matig intelligent persoon raden. Behalve de moedwillig selectief blinde uiteraard. Geen hoeveelheid theorie, feiten of bewijs gaat die ooit overtuigen, want het tot in iedere hersencel emotioneel geconditioneerde rasisme- en islamofobie-alarm loeit zo hard dat het elke rede overstemt.