Tijd geleden op een "feestje" in Schiedam per abuis terecht gekomen in een groepje millenial-knotjes-gasten.

Wat die daar deden was al een raadsel to begin with...

Kwamen in discussie over straffen, immigratie, wegkijk-politiek.

Ik haalde de kwestie aan van die Antilliaanse "Groningers", die zijn eigen onvolwassen nichtje aan een groep vrienden van hem verhoereerde. PLus overig cientele.

Gasten kregen, even uit het hoofd, van de rechter tussen de 3 mnd- en 3 jaar (hoofdverdachte, oom van nichtje, nota fucking bene).

.

Dus ik zeg tegen die knotjes; dat is niet straffen, dat is waanzin. Je had die koppen moeten zien.

Goed, ik was uiteindelijk doorgegaan op lijfstraffen e.d., maar toch.

Het was meteen over, tussen dat knotjestuigh en mij.

Laat ze d'r in stikken, kutknotjes, met hun vaders/moeders de X66-rechter met hun gated community in Blaricum.