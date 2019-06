Was ooit eens in Charlois. Vereenzaamd echtpaar, verre familie via manlief, opzoeken nu we er toch waren. (Euromast) Ze waren niet thuis, Dat spijt me tot de dag van vandaag. Het waren stumperige lieverds.

Maar daar gaat nu niet om. Wel over mijn verbazing over de klerebende die ik daar zag. Opgestapeld zwerfvuil op de trambaan b.v. Charlois (sprak het op z"n frans uit, gaf hilariteit) was toen nog voornamelijk Nederlands. Hoe zal het er nu uitziien. brrr