Meisjes in kleine broekjes en gekropte topjes. Opdrinkbier van alle soorten en smaken en geuren en gezindten. Voetbalvrouwen naar de eindronden. Met licht schaamteloos leedvermaak wachten op het ontslag van Jorrit Snuivens, en lachen om de bekrompen respons van Rutger Groot Marsorders. Speculeren over de roddels over het aankomende vertrek van Rutte naar Brussel. Plastic palmbomen op de Nederterrassen. Bootjes uit het vet, schaatsen d'r in. Zin in flaneren op festivals en in files naar Zandvoort, waarin we alvast vroemgeluidjes maken omdat we volgend jaar in dezelfde file naar afslag Circuit Park schuiven. Vandaag 19 tot 21, over een paar dagen HET DUBBELE aan Celsiushitte des Doods uit het hittekanon van ons heelal dus vul de kantoorkaraf met Radler en leg de korte broeken maar koud. Het mag, ook als het niet mag want wat zou jij je daar wat van aan trekken. Het is ZOMER!