Op ieder festival kom je ze tegen: het kitschpubliek. Altijd starnakel, verkleed als Sinterklaas of gehuld in slechts een badjas en een opblaasbeest. Zelden geïnteresseerd in de muziek, niks van doen met de laatste mode, nog nooit van vegan falafel gehoord en na drie dagen zo bemodderd en beschonken dat ze niet meer van een doorweekt gezeken struik zijn te onderscheiden - and they couldn't care less. Dankzij onze volstrekt onhippe zuiderburen is er nu voor dit specifieke soort een eigen festival: Kamping Kitsch. Een ware verademing tussen de driedelige pakken, modieuze zonnebrillen en designer drugs van het Lowlandspubliek. En toch af-ge-la-den vol met Echte Sterren. Bibi ging voor GSTV een rondje meedansen met de Skoften Sloopservice, een blik op de backstage werpen en wat condooms uitdelen want als je nou één ding nodig hebt op de camping is het wel een regenpak. Geen overbodige luxe, als je ziet hoe hoog het gehalte aan onversneden rauwe seks op Kamping Kitsch is!

En nu weten we ook hoe het écht zat met die scooter!