Nou, die is niet alleen failliet en diens rector voortvluchtig. Het is ook al geen hbo-school meer want ze zijn per deze week hun onderwijs-bevoegdheid kwijt, aldus het ministerie van Onderwijs. "Aanleiding voor het besluit is een onderzoek van de onderwijsinspectie waarin zou wordt geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd." Afgelopen najaar kreeg het INSTITUUT een tweede evaluatie van de papieren. "De instelling kreeg drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. In een recent rapport concludeert de inspectie dat dat na die drie maanden niet is gebeurd." Nou, daar gaat onze kans op de begeerde "hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging", ons ook al ontnomen door de roverheid.

De voortvluchtige rector van dienst