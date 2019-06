Onze Jan is Manager geworden.

www.youtube.com/watch?v=J9Da8XJXJu8

Nooit een vak geleerd

Z'n handen staan verkeerd

Onze Jan is manager geworden

Nergens voor geschikt

Heeft ie 't geflikt

Onze Jan is manager geworden

Werken lukte nooit zo goed

Maar nu vertelt-ie hoe het moet

Onze Jan is manager geworden

Want heel vroeg begreep-ie al

De beste stuurlui staan aan wal

En bij voorkeur op een lullig ministerie of stadhuis

Onze Jan boven jan

Met z'n lege hersenpan

En z'n politieke vriendjes

Onze Jan

Grote ambtenaar

Kleine krabbelaar

Onze Jan is manager geworden

Een hele mooie baan

En niet meer te ontslaan

Onze Jan is manager geworden

Ver van de praktijk

Geef hem ongelijk

Onze Jan is manager geworden

Hij vergadert met plezier

En hij regelt op papier

Hele dagen halve zaken

Waar-ie geen verstand van heeft

Onze Jan boven jan

Met z'n lege hersenpan

Wie had dat nog kunnen denken

Onze Jan

Achter zijn bureau

Boven zijn niveau

Onze Jan is manager geworden

Vult-ie elke zak

Van z'n grijze pak

Onze Jan is manager geworden

Met z'n hoge rang

Voor niets of niemand bang

Blundert ie z'n gang

Onze Jan is manager geworden

Allemaal gekift

Denkt-ie in de lift

Middenin de grauwe massa levenloze ambtenaren

Onze Jan boven jan

Met z'n lege hersenpan

Kun je hem omhoog zien vallen

Onze Jan

Licht regenjas

Diplomatentas

Onze Jan is manager geworden

Reisje hier, reisje daar

Conferentie, seminar

Onze Jan is manager geworden

Vleesgeworden klucht

Van gebakken lucht

Onze Jan is manager geworden

Later krijgt ie vast en zeker ook een eigen carpoolstrook

En een afscheid van een halve ton

Van mijn belastingcenten

Waren we maar allemaal

Secretaris-generaal

Burgemeester, commissaris

En minister, ook belangrijk

Graaien waar je graaien kan

Graaien waar je graaien kan

Dat zou nog eens fijn zijn

Dat zou nog eens fijn zijn

Graaien waar je graaien kan

Graaien waar je graaien kan

Dat zou nog eens fijn zijn

Denk ik dan