Fuck jullie, dit is gewoon terecht.

Ik zie dingen op het water die echt onverantwoord zijn en dit is er 1 van. Sommige bootjes zijn echt te vol, dat is nog afgezien van dit doen zonder enige verlichting terwijl het al pikdonker is. Beetje onder het motto je hoort mij toch aankomen?! Een boot is geen alternatief voor een kroeg...

Overigens, je mag best met 13 personen plus de schipper varen maar dan moet er 1tje gepromoveerd worden tot matroos. Of je haalt de juiste papieren, je stapt toch ook niet in een vrachtwagen met je autorijbewijs?

Wat er momenteel gebeurt in Amsterdam is ronduit gevaarlijk, de aso schippers verpesten het voor de mensen die zich wel normaal gedragen.

Er zijn zat dingen om terecht over te zeiken in Amsterdam maar dit valt daar dus niet onder.