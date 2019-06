Het is ons wat hè, die Nederlandse jeugd van tegenwoordig. Beetje de bus proberen te halen en oma's ophalen van de halte. Wat eraan vooraf ging weten we niet, dus we houden nog even een Slag om de Arm. Misschien heeft het ermee te maken dat de politie 11 maanden geleden een nieuwe wapenstok kreeg die 11 cm langer is dan de vorige. Is toch niet hetzelfde, en een heuse omscholing volgde. Dat snappen we best want in ons boekje is 11 cm het verschil tussen leven en dood, maar wij houden dan ook van mannen. Enfin, wat vindt het publieke tribunaal van bovenstaande agent?