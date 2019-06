Een crash van een helikopter in New York heeft het Veenendaalse raadslid Nelleke Roelofsen van ProVeenendaal een vervelende dag bezorgd. Het regende al "erg hard", en Nelleke is ook nog eens enorm geschrokken. Ze was namelijk geen ooggetuige van de crash, net als veel andere mensen die ook in New York waren die dag. Nelleke moest bovendien meteen denken aan een aanslag, maar het was dus geen aanslag. Sjonge jonge jonge je maakt wat mee. Gelukkig gaat het nu weer beter met Nelleke ("over de schrik heen") en ook met Bernie van Unen, de journalist van het AD/Utrechts Nieuwsblad die met zijn artikel Veenendaals raadslid in New York vlakbij helicrash meedingt naar een Tegel in de categorie 'Onderzoek'. Wij wensen hun veel sterkte in deze zware tijd.