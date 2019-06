Nou ja. Laatste keer dat ik een berichtje van over iets met klimaat op GeenStijl las zag ik dat zelfs de FvD snapt dat er een probleem is. Wat ze zich afvragen is in hoeverre we dat kunnen afstoppen of nog eventjes genieten voordat we allemaal dood gaan.

Ofwel. Moeten we betalen voor toekomstige generaties of niet. En als we moeten betalen in hoeverre zal dit echt helpen voordat onze kinderen en kleinkinderen met een kapotgemaakte planeet zitten.

Best goede vragen.

Maar groene industrie groeit en levert banen op. Veel meer dan vervuilende industrie.

Kunnen we het nog afwenden? Met z'n allen zoals in het Parijs akkoord? Misschien? Ik weet het niet. Maar dat er een groot probleem is staat vast.

Dus ja. Wat is belangrijk? Jouw kosten of de toekomst?

Ik weet het antwoord niet omdat ik geen enkele wetenschap heb over wat er plaats gaat vinden over 20-30 jaar.

Maar de cijfers die ik lees stemmen me niet gerust. Denk dat het onomkeerbaar is.