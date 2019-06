:

Als ze daar geboren zijn - en als ze 2 en 4 jaar oud zijn, zijn ze dat - zijn ze stateloos. Bovendien, hun vader had een Belgisch paspoort.

Dit zijn in geen duizend jaar Nederlandse kinderen. Dit zijn kalifaters, en die horen hier niet thuis, evenmin als hun ouders. Ze moeten daar blijven en kunnen dat makkelijk:

"De weeskinderen werden door een andere buitenlandse vrouw in het Koerdische detentiekamp onder haar hoede genomen."

Dus wat is nou het probleem? Ja, het leven in Nederland is prettiger dan in een Koerdisch kamp. Ja, het leven in Nederland is prettiger dan in ca driekwart van de rest van de wereld (daarom komen er ook elk jaar tussen de 20.000 en 30.000 derdewereldlanders hier naar toe), maar ik vind geen enkele reden om dan maar IS weesjes hierheen te gaan halen. Rot op, zeg.

En het blijft hier natuurlijk niet bij:

" Volgens inlichtingendienst AIVD bevinden zich 55 Nederlandse volwassen jihadisten in die kampen of in Koerdische gevangenissen. De vrouwen zouden in totaal 90 kinderen bij zich hebben in die kampen. Onduidelijk is vooralsnog of het terughalen van de twee weeskinderen nu ook gevolgen heeft voor de kinderen in de kampen die daar wel met hun moeder zijn."

"Onduidelijk", that's a laugh. Een biertje zegt dat het over een aantal maanden overduidelijk is: namelijk dat al die ratten plus hun kroost weer welkom in Nederland zijn voor hun "tweede kans".