Ik begrijp de ophef eerlijk gezegd niet.

Het was, is en blijft een politiek proces.

Maar waar nu het gedoe over bestaat dat dhr Opstelten de opdracht zou hebben gegeven dat Wilders moet worden vervolgd, is mijns inziens helemaal niet relevant, want voor zover ik weet mag de minister het OM gewoonweg aanwijzingen geven wat het OM moet prioriteren. Als het waar is dan is de prioriteit verlegd naar Wilders. Zo simpel is het.

Verder, wat zegt zo'n vermeende verklaring van een ambtenaar die wat heeft opgevangen? Doet mij denken aan de zaak van Julio Poch waarbij een paar personen ook iets hebben verklaard, dat zo later bleek, kant noch wal raakte.



Een hoop gedoe om niets.