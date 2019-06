"Michel J. had die middag gedronken. Toen hij een langzaam rijdende auto wilde inhalen op de Langevieleweg, zag hij dat er nog een auto vlak voor reed. Toen hij ook daar voorbij wilde, zat de rijbaanscheiding in de weg. In plaats van te remmen, gaf hij gas bij en bleef links rijden. Toen hij naar rechts wilde, stak daar net De Lange over met zijn kind."

Maar, eind goed al goed, Michel krijgt in hoger beroep een lagere straf. Het hof noemde het rijgedrag ‘volstrekt onverantwoord en onbezonnen’, maar vond niet dat er sprake was van het juridisch zware oordeel roekeloosheid. Twee jaar cel in hoger beroep, einde en zo leefde iedereen nog lang en gelukkig, behalve Jeppe en zijn zoon Mees, want zij liepen beiden zwaar hersenletsel op.