Het staat iedereen in dit land vrij een eigen partij op te richten of zich kandidaat te stellen voor verkiezingen. Maar wat is de meerwaarde nu precies? Een iets minder schurende variant van minder EU, minder negatieve immigratie\radicale Islam en minder overheid is er al in de vorm van het FvD. Dus puur qua agenda is dit de zoveelste variant van pindakaas: smeuïg, met stukjes pinda, duur, goedkoop... Hoeveel smaken wil je hebben van wat eigenlijk hetzelfde is?

Scheelt wellicht als die DPV zichzelf niet overschreeuwt met nét even te monomane en onhaalbare anti-Islam standpunten en haar eigen glazen niet ingooit met het aanreiken van redenen waarom andere partijen haar uit kunnen sluiten met hun kartel. Al is dat wellicht voor velen juist de motivatie om (vrij zinloos) op PVV te stemmen.

Maar die obsessie met democratie binnen een partij is mij een raadsel. Ik wil als kiezer een duidelijke keuze hebben tussen partijen die van elkaar verschillen met een helder partijprogramma. Niet één pot nat van partijen die dankzij interne democratie en geen selectie van leden stuurloos heen en weer zwabberen, compromissen sluiten en water bij de wijn doen tot het eigenlijk geen wijn meer mag heten en ze allemaal ongeveer hetzelfde bieden.

Versplintering is overigens op zichzelf geen ramp. Je kunt het ook diversificatie van aanbod noemen. Het geeft (de illusie van) meer keuze voor de kiezer (meer merken pindakaas). Waarbij de ene Wilders net te schril vindt, de ander juist helemaal idolaat is omdat hij hun afkeer van radicale Islam vertegenwoordigt, de ander kennelijk hecht aan democratie binnen een partij en weer een ander (zoals ik) vooral een partij wil (FvD in mijn geval, bij gebrek aan beter) die zo breed mogelijk kan samenwerken op liberale waarden, verdeling van macht en nationale soevereiniteit voor elk (autochtoon\oorspronkelijk) volk.

Als GroenLinks in een grauwe regenboogcoalitie kan stappen met PvDA, D66, CDA, VVD, CU, gedoogd door de SGP, alles om maar "te rechts" te voorkomen, moet dat vast ook kunnen op rechts. Wel samen een meerderheid halen van 50%+1, of je niet zodanig vervreemden dat je minstens een andere partij over de streep kunt trekken of je laten gedogen.

Je kunt altijd nog, mits je geen meerderheid hebt, afspreken dat indien een Nexit (nog) onacceptabel is voor een gedoog- of coalitiepartner, je i.i.g. geen greintje soevereiniteit meer overdraagt aan de EU, elke verdere machts- en belastingoverdracht vetoot, tot die zichzelf grondig hervormt en zoveel mogelijk soevereiniteit terughalen. Compromissen sluiten, zonder jezelf te compromitteren door tegen je verkiezingsbeloftes en partijprogramma in te gaan.