Gaan we weer.

Toen ik, in een ver ver verleden, de *kuch* officiele *kuch* drinkie drinkie-toegestane leeftijd kreeg, had ik nog nooit van "jihad" gehoord, en van "islam" sporadisch, als in: het buitenlandkatern van de krant.

.

Vandaag de dag word ik ELKE DAG om mijn oren geslagen met akkefietjes omtrent islam.

Jihad is daar 1 van, en tel daarbij dat je termen kent waarvan ik niet eens wil dat ik ze weet.

.

Ook weet ik inmiddels ongevraagd alles over Ramadan, eerwraak, sjiiten, wahabisten, Straat-Dawah(dank, Dennis Honing?), de nodig te weten verschilllen tussen niqaab, boerka, djellaba en wat al niet voor jurkerigs.

.

Met meerdere niet zo toffe naffer-activiteiten in mijn (indirecte) leefomgeving heb ik inmiddels, wederom ongevraagd, een hele shitload aan kennis over onze noord-afrikaanse mohameddaanse medemens verkregen.

.

Je moet het ze nageven. Die lieden weten zichzelf wel op de kaart te zetten.

Negatief, maar hee, zij denken als BN'ers: negatieve aandacht is ook aandacht.

.

Je wilt dat allemaal niet weten. En je raakt er afgestompt, onverschilliger van.

In feite interesseert me geen fuqk wat die mafketels lezen achter de tralies.

Behalve dat ze na een fopstrafje weer in de samenleving rondlopen, DAT moet je niet willen. Jihadboekje of geen jihadboekje.

.

Maar ja. What has been seen, cannot be unseen.

Heb nu wel genoeg gezien. Van de hele islaam-santekraam.

Aloha Akbar! *KLOK!*