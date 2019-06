Qatar, ze kakken er nog net geen gouden brokken en dat is alleen omdat het praktisch wat lastig is, maar bij voorkeur schijten ze wel gewoon in een gouden pot. Ze rijden Lambo als vierde boodschappenkar en steken Cubanen aan met briefjes van 100. Het geld klotst daar harder tegen de plinten dan het water door een Nederlandse straat na een onweersbuitje in juni. Ze hebben er zo onbenullig veel geld, dat ze het WK voetbal van 2022 met oliesmeergeld gekocht eerlijk gewonnen hebben, om 50 tot 70 miljard te investeren in de faciliteiten en de stadions. En daar komt ons ministerie van Buitenlandse Zaken om de hoek zeilen, om samen met de KNVB een schatjerijk land circa 31.000 euro subsidie te geven voor de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Dezelfde KNVB van de gevleugelde uitspraak 'Qatar is niks, was niks en wordt niks' en datzelfde land waar straatarme arbeidsmigranten als slaven worden behandeld. En nu schuiven we er heeeeel dapper toch maar gewoon wat centjes heen. Shut up and take our money, Qatar.