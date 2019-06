:

Ik heb dochters, hoe bescherm ik die? Ik woon in een leuk, schuddend dorpje, maar hoe lang hou ik de dames in de illusie dat alles 'pais en vree' is? Alleen vandaag al krijg ik de opmerking van die van net 11, dat ze graag kinderen wil met 18, waarop ik eerst wel een opmerking heb, namelijk, eerst financieel verantwoord zijn, dan pas kinderen. Toen wou ik nog wat opmerkingen maken, maar heb de hulp van mijn vriendin maar ingeroepen. Mooiste van dit dom gelul is, mevrouw van 11 gaf me daar ook nog gelijk in, het was vrouwenpraat. Ik ben er wel een beetje klaar mee hier, als ik links en rechts om me heen een beetje hoor waar men het om heeft, omarmt men o.a. het einde van de rammeldam, enz., ik wordt er stapelgek van. De pest is, het duurt nog een jaar of tien voor ik eventueel weg kan, dan kan ik dat mijn kinderen niet aandoen. Vervolgens leven ze nog in het sprookje, in ons dorpje, dat de wereld leuk is, want dat is het hier. Die krijgen een knal van de realiteit als ze naar de middelbare school gaan, dat is niet normaal meer. Ik weet het niet meer,