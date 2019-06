Geachte Redactie, naar aanleiding van het langdradigste geschreven feuilleton ooit door Dhr. Eren Y., heb ik het plan opgevat om dan zelf maar in godsnaam een feuilleton te beginnen en het timeslot te kapen.

Al tijden zat half Nederland om klokslag zes met gewassen natte haartjes, cola en chips vol verwachting klaar op de zender GeenStijl voor weer een spannende aflevering over het leven van een uitkeringstrekker, aber Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.

Dames en heren, rechtstreeks vanuit de zolderkamer te Amstelveen presenteer ik u de onverbiddelijke literaire kiloknaller met de werktitel: "Kogelbaan".

Met talloze referenties naar de geschiedenis, literatuur, popcultuur en filosofie, met faits divers, of zo u wilt funfacts, hoog en diep, plat en ranzig, met Godwins en Gotspe's , met kilo's schroot en vele dunne laagjes chroom, met verfijning en verdieping, metaforen en Metallica, kortom een cumshot op je sproetjesneus van de Hedendaagse Onzekere Meisjes Literatuur.

Het zal gaan over onder andere Geloof, Hoop En Liefde. En hoe dat allemaal weer tot niets leidt, en hoe dat een plaatsje te geven. Het zal gaan over de liefde die begint met een blik van één seconde, en die eindigt met een verraad, zoals altijd.

Het zal gaan over jongens die het met meisjes willen doen, maar natuurlijk afgewezen worden, want te verlegen provinciaals/boers, over jongens die het met jongens doen, ja maar hoe dan, en over je moeder die het met iedereen doet./deed in de jaren dat ze bij de Bhagwan was.

Komtiedan hè:

VOORWOORD:

Wereldoorlog I, de bloederige gehaktmolen van de Europese geschiedenis waarbij jonge mannen op straffe van executie de mitrailleursnesten van de Duitsers tegemoet moesten lopen, voor Koning en Vaderland, terwijl de generaals 25 km achter het front uitgebreid aan het dineren waren in pittoreske kasteeltjes.

De soldaten hadden het bijgeloof opgevat dat voor elke soldaat een kogel was die speciaal voor hem bestemd was, de kogel met zijn naam erop. Dus sommige graveerden hun naam op een kogel, staken die in het borstzakje, zodat dat de kogel met hun naam erop hen op die manier nooit kon doden.

Maar zo makkelijk laat het lot zich niet de bedotten. Reeds bij de geboorte vertrekt er voor ieder mens een speciale kogel met zijn naam erop, die, na een lange kogelbaan, hem precies in het hart zal treffen. Dit is het verhaal van één van die mensen.

Hoofdstuk 1: Welcome to the Jungle

Amsterdam midden jaren 80. De stad waarbij elke zonde uit het Boek te koop was per halve gram, halve liter of half uur.

De stad waar elke outcast uit de provincie zichzelf kon zijn, elke misfit in het donker kon drinken bij de volle maan.

De stad waar junkies door de straten schuimden, de blik schichtig op de grond gericht -het zogenaamde stofzuigeren- om een vermeend pakje shit te vinden.

De stad waarbij het elke nacht Kristallnacht was bij de rij geparkeerde auto's met ingeslagen ruiten,-voor de autoradio-.

(Ja reageerbuiskindertjes, in die tijd had nog niet elke auto een touchscreen multimedia/navigatie console, maar meer een blikken rechthoekige autoradio die je in een evengrote opening kon schuiven en die minstens 10 keiharde guldens waard was op de zwarte markt, mits het natuurlijk een Blaupunkt of een Sony was.)

De stad waarbij uitgemergelde meisjes uit Duitsland, genaamd Christiane F. met ogen die straalden met een radioactieve gloed zichzelf aanboden aan elke man die enigszins hun richting op keek.

De stad waarbij ochtendspits kantoormannetjes geroutineerd laveerden om groepjes chinezende heroïneverslaafden in de ondergrondse metrostations.

De één was "chasing the dragon", de ander was een carrière aan het najagen, was nog nooit aan de andere kant geweest.

A. kwam aan op perron 4 om exact 12.15 met een piepende intercity. Over de stad hing een typische Nederlandse bewolking; het weer perfect geschikt om aardappelen te schillen op een oude krant met onheilsberichten, het weer waarbij bonkige gereformeerden een vergadering houden met het doel zich af te splitsen in een nieuw kerkgenootschap, omdat zij een komma in Romeinen 4 vers 10 geheel anders interpreteren.

Hij had nog maar enkele stappen gedaan en hij werd al aangeklampt door een junkie die hem om een sigaret vroeg, waarschijnlijk omdat hij een Drum aan het draaien was terwijl hij nadacht over de volgende actie die hij vandaag moest ondernemen.

Enigszins verschrikt gaf A. zijn pakje shag aan hem, en verbouwereerd moest hij toezien hoe in één greep met een gruwelijk groezelige straatklauw de helft van zijn tabak eruit werd gepakt door de junk, die hem toevoegde, "Thanks man! Je bent echt tof man, god zal je danken man, thank you man!" -en weg was hij.

"Welcome to the Jungle".stond op een reclamebord waar zijn oog toevallig op viel. Het was een foto van een rossige jongeman, gekleed in een Schotse kilt, aan zijn zijde een jongeman met hoge hoed op, een sigaret nonchalant aan de lip, want roken was nog stoer in die tijd.

Het was een reclame voor een nieuwe Personal Computer , 4 MB RAM geheugen, en inclusief 10 gratis floppy discs voor slechts ƒ 3.999 gulden, heel erg geschikt om bijvoorbeeld een roman op te schrijven met het bijgeleverde programma WordPerfect 5.0. Stel je voor, zo fantaseerde hij, dat je bijvoorbeeld via radiogolven op een bepaalde frequentie een vast groepje computers met elkaar zou verbinden, bijvoorbeeld op een zondagavond op een vaste tijd (wel goed afspreken!), dan zouden vrouwen bijvoorbeeld recepten kunnen uitwisselen , of mannen zouden op hun zolderkamertje foto's van de natuur kunnen uitwisselen, of nog beter ; discussiëren over politieke zaken, maar waarbij men wel het respect voor elkaars standpunten zou behouden, uiteraard. Maar, misschien was dit slechts een hele dure hobby, mensen gaat toch veel liever naar buiten om elkaar te ontmoeten, of de krant te lezen in het bruine café?

Maar misschien draafde hij te ver door, hij was niet zo technisch, meer een hopeloze romanticus.(De Romantiek is een geestesstroming uit de 18e eeuw, waarbij het gevoel,de mens in de natuur, het individu centraal staat, dit als een reactie op de Verlichting, waarbij alles draait om de wetenschap, onderzoek, en fysieke natuurwetten.)

A. was ondertussen buiten op het stationsplein aangekomen, en het hield op met zachtjes te regenen. Het regende zonnestralen, en hij zou het dan wel zien.

Hij probeerde zich te oriënteren door te kijken waar het Noorden was, maar al doende liep hij simpelweg met de grote groep mensen mee, die blijkbaar wel wisten wat en vooral waar ze naar toe wilden.

Het makke schaap zit in ons allen, het is zo moeilijk om tegen te stroom op te roeien, en waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Dat waren tot nu toe ongeveer zijn leefregels geweest, het was hem met de paplepel ingegoten door zijn lagere middenklasse ouders, en zie waar het hem gebracht had? Nergens.

Zo zou hij nooit wat bereiken en daarom was hij naar de grote stad gegaan.

Met een saldo van ƒ 2153, 26 op de Postbank en een setje blanco giro betaalcheques zou hij het toch minstens een half jaar moeten kunnen redden, hier in Amsterdam.

Hij moest nu eerst een kamer vinden.

In de krant had hij al een paar advertenties omcirkeld, en hij zocht nu een telefooncel om te gaan bellen.

volgende keer weer meer...

