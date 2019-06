Want in Groningen zijn de mannen nog van staal en de schepen van hout. Een provincie waar ze niet meedoen aan de malle hoofdstedelijke fratsen van Nutella-winkels, avocadoshakes en driedubbele milieuzones voor je verplichte elektrische bakfiets. In Groningen is de lucht nog schoon en de seks nog smerig. Waar je gewoon een pils op straat kan drinken zonder dat je een of andere boa met geldingsdrang in je nek hebt hangen. Een boa wasdattan? In Groningen heet dat 'politie' en dat is geen onberekenbare lul die eropuit is je bonnetjes aan te smeren, maar het is gewoon een benaderbaar persoon met een snor en hij heet Willem, of Henk, of Piet. In Groningen drinken ze bier in plaats van alcoholvrije IPA-variaties. Ze hebben er nog bomberjacks en flippo's. In Groningen doen ze niet aan Frenkie de Jong. In Groningen hebben ze Harris Huizingh, de Tovenaar van Ter Apel, toen Ter Apel nog leuk was. Groningen, Zwolle, Go Ahead Eagles. Waar het Oosterpark geen hipsterpark is maar gewoon een ruige buurt. Waar Amrut Sijbolts de fractievoorzitter van de politieke partij Stad en Ommeland is. Je mag bij de cocktailbar gewoon naar binnen, zonder dat je de uitsmijter moet kennen en zonder dat je een halfuur voor de deur hoeft te staan. Waar drie willekeurig gekozen cijfers op een jurk ook gelden als dresscode. Een kopje koffie kost er nog geen godsvermogen en een huis ook niet. Een huis is trouwens gewoon een huis en niet een veredelde studentenkamer van 25m2 voor 350.000 euro. Over studentenkamers gesproken, die zijn gewoon nog te betalen. In Groningen hoef je niet de stad uit om te gaan wonen in Zaandam of Purmerend, omdat je geen huis meer kan kopen in Groningen. In Groningen woon je gewoon in Groningen. Groningen heeft de aaierbal, die is lekker, en Groningen heeft ook een museum. Niks fancy naam. Dat museum heet het Groninger Museum. Groningen, waar je niet op iedere straathoek een moskee hebt, ook wel een keertje verfrissend als je voor de vrouwenrechten bent. En als je ergens aan de bar komt vraagt de barman in het Nederlands wat je moet drinken, of zoepen, in plaats van dat hij eerst een halfuur de andere kant op gaat staren alvorens je bloedchagrijnig in het Engels aan te spreken. Groningen heeft Wia Buze, een absolute kampioen, die alleen minder bekendheid geniet dan Dries Roelvink omdat ze niet uit Amsterdam komt en op wie Bob Dylan en Adele hun hitjes hebben gebaseerd. Groningen hoeft het Songfestival helemaal niet, want in Groningen vinden ze normaal al gek genoeg. Ze spreken in Groningen hun eigen taal, maar het is dan weer niet zo crack als het Fries. Groningers zijn nuchter, zoals alle mensen van iedere provincie ooit, maar Groningers zijn extra nuchter, tot je ze leert kennen, want dan blijken het heel aardige mensen. In Groningen hebben ze gasvelden die ze in Den Haag helemaal leegtrekken. Mogen ze een keer klagen, na jarenlang helemaal leeggetrokken te zijn? En hoe vaak komt er nou een politicus naar Groningen? Zelden. Het boeit ze allemaal niet en dat vinden ze in Groningen prima, want ze redden zich wel. Groningen heeft een heel mooie toren, de Martinitoren, en ze hebben twee legendarische pleinen: de Grote Markt en de Vismarkt. Daar kun je gewoon tot laat bier drinken, zonder dat plaatselijke verordeningen ervoor zorgen dat je veel te vroeg naar huis moet. Er zijn winkelstraten die niet stikken van de onnozele Franse toeristen die niet uitkijken als ze oversteken. Ook heb je er verdomd weinig dronken Britten die de sfeer verzieken. In Groningen heb je gewoon stadjers en studenten, maar het zijn allemaal mensen. Het stadspark heeft niet de naam van een of andere pretentieuze dichter, maar het heet Noorderplantsoen. Plantsoen, om het nog enig cachet te geven. GroenLinks is in Groningen gewoon nog een normale partij in plaats van een stel doorgedraaide milieurabiaten met een Doetinchemse verslaafde als dictator. En weet je wat? Als je gewoon lang genoeg blijft drinken gaan de eerste kroegen alweer open en dan kun je weer verder. In het Groninger uitgaansleven is ALTIJD wat te doen. Niet alleen op vrijdag en zaterdag, maar ALTIJD. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kun je in Groningen lekker de kroeg in zonder dat mensen vragen: "Goh waarom ben jij vandaag in de kroeg." Nee, dat kan gewoon altijd en voor twintig euro kun je jezelf helemaal laten gaan. Groningen heeft een rosse buurt, dat stelt allemaal niet zo veel voor, maar er lopen in ieder geval geen toeristen met hun camera's het irritantje uit te hangen. Nee, Groningers gaan naar de rosse buurt om werkgelegenheid te verschaffen. Groningen heeft allemaal kroegen en cafés met normale prijzen en daar is iedereen welkom, dus je hebt helemaal geen Sylvana- of DENK-partijen nodig om hun plek in de openbare ruimte te claimen. In Groningen is alles en iedereen welkom, als je maar normaal doet, en juist dat scheelt eraan in andere grote steden. Groningen heeft een voetbalclub, FC Groningen, en die supporters moeten altijd een heel eind reizen voor hun uitwedstrijden. Toch zitten er altijd Groningers in dat uitvak. Mooi man, de harde kern heet Z-Side. Een soort F-Side, maar de Z zit net even wat verder in het alfabet. Ze zijn ook niet zo nationalistisch als Limburgers, die altijd lopen te mekkeren over Hollanders als je daar een keertje op bezoek komt. Nee joh, ze zijn gewoon blij dat je er bent. In Groningen mag je met je snorfiets op het fietspad. In Groningen mag je houtkachel nog gewoon aan. In Groningen zijn ze blij als je met je bootje door de prachtige Noorderhaven vaart, daar gaat echt niemand mekkeren dat je met tien of twaalf man op zo'n bootje zit. In Groningen ruikt het naar suikerbieten, of naar Samson en driekwart Javaantje. Hoor je de mensen klagen? Nee hoor, want roken is er nog niet crimineel. Stelen en mensen vermoorden, dat is crimineel. Ze doen er niet zo moeilijk als je de barbecue erbij haalt. Fikkie poken in de achtertuin? Denk een beetje om je buren en je doet maar. Sjonge jonge jonge wat is het toch fijn dat er in Nederland steden en provincies zijn die niet volledig naar Amsterdam ruiken.

Z-Side hoolies