In 2014 moesten we het nog met de stiekeme steun van Ome Roon doen, maar vijf jaar later wordt ons Stemmentellen helemaal doodgeknuffeld door Den Haag. De Kiesraad staat er achter. Rob Jetten riep mensen op om mee te doen. Kajsa Ollongren vindt het eigenlijk volkomen terecht dat we van Brussel vier dagen op de officiële uitslag moeten wachten, maarrr ook zij vindt Stemmentellen "een leuke actie". Maar de MinPres spant de kroon. Rutte is echt laai-end enthousiast: "Ik vind GeenStijl dit echt fantastisch doen", was zijn reactie bij WNL vanmorgen. "Het is een schit-ter-en-de actie van GeenStijl om dit in beeld te krijgen." MinPres legt ff lekker wat extra druk op onze liveshow van morgenavond. Mooi, we gaan knallen met de enige echte uitslagenavond van Nederland en bedankt hoor Mark, #goedverhaal!

AANMELDEN als Stemmenteller kan nog steeds! Is fantastisch, horen we net.

Klein kritisch beeldgrapje ter compensatie voordat iedereen denkt dat we ineens salonfähig zijn geworden *kuch*