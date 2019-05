Ondanks dat ik - als ik nu in Nederland zou wonen waarschijnlijk Forum zou stemmen, en voor Nederland op dit moment een Noorwegen optie zou willen zien, UIT de EU, maar wel met toegang tot de interne markt, douane unie, freedom of movement etc etc - wil ik toch de mensen hier waarschuwen wat een ontzettende rukker Farage is. Woon op dit moment (nog wel) in de UK voor werk, en heb hem afgelopen jaren wellicht wat meer van Farage gezien en hoe hij werkt dan de gemiddelde Nederlander.

Och och wat verfoeid hij de bureacraten van de EU toch, zakkenvullers die er alleen voor zich zelf zitten en niet voor de burger. En nu MOET de UK uit de EU op WTO basis (voor het referendum was hij voorstander van Noorwegen model, diverse keren op tv verkondigd) om o.a. de Engelse vis industrie te redden van de Spaanse vissers die in Engelse wateren mogen vissen. Dat om deze totaal niet materiele vis industrie te redden op dit moment de Engelse auto en staal industrie, tientallen miljarden belangrijker voor de Engelse economie onder druk staat en fabrieken moet sluiten is niet belangrijk.....

Maar wisten jullie dat Farage namens de Britse vissers lid was van de invloedrijke European parliament fisheries committee? Hier een artikel van iemand uit een Engels vissers stadje van april 2018, toen Farage nog UKIP was.

www.theguardian.com/commentisfree/201...

Samenvatting: in de 3 jaar voorafgaand aan dat artikel is Farage slechts bij 1!!! van de 42 vergaderingen in het Europees parlement van dit committee aanwezig geweest.

Van ALLE MEPs heeft Farage het op 1 na laagste aanwezigheids percentage. Wel frappant dat hij wel aanwezig was bij de stemming (geloof voorstel van Nederlandse MEPs) om alleen nog onkostenvergoeding (max 20k per maand) uit te betalen mist er bonnetjes zijn (nu mogen ze gewoon 20k vragen zonder bewijs waarvoor). En goh, heel toevallig stemde hij verkeerd, tegen het voorstel. Wat moest hij lachen om zijn eigen klunsigheid, maar ja, ze stemmen ook over zoveel voorstellen zo snel achter elkaar dat het een beetje verwarrend was.... ja, en zeker als je normaal nooit aanwezig bent Nigel, dan is het zeker verwarrend.

En dan is er nog het detail dat hij niet had aangegeven dat hij - terwijl hij nog MEP is - in 2016 £450.000 aan giften (apartement, prive auto en chauffeur, etc) had ontvangen van Arron Banks, een discutabel figuur die Vote Leave (Brexit) heeft gefinancieerd en waar in diverse landen onderzoeken naar fraude en witwas praktijken loopt. Want deze giften waren persoonlijk en hadden niets met zijn politieke carriere te maken zou verkondige Nigel.

En nu wilt hij dat de Britten op hem stemmen. Maar hij heeft geen manifesto, dus waarop je stemt (behalve WTO) geen idee,en hoe hij Brexit denkt te kunnen bewerkstelligen ook geen idee.

Brexit Party is GEEN politiek partij waar je lid van kan worden, maar een naamloze vennootschap, met alleen Farage en 2 mede oprichters aan het roer. Dus - itt alle overige politieke partijen - kunnen leden van de partij geen invloed uit oefenen op het politieke beleid.

En nu gaf hij gisteren aan tijdens een bijeenkomst van de Brexit Party in London (live gestreamed op youtube) dat ze de politiek sterk gaan veranderen. Hoe? Nou, door bijvoorbeeld de House of Lords, die toezicht houdt op de regering etc, af te schaffen. En het Elektorale Komitee dat toezicht houdt of politieke partijen zich wel aan de regels houden, want dat waren toch allemaal Remainers... dus eigenlijk iedereen die toezicht zou houden op Farage mocht hij Leider worden.....