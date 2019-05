Ik woon in de stad Groningen en liep vanmorgen net naar de auto tijdens de 'aardbeving'. Ik kon nauwelijks voelen of ik zelf wat onvast te voet was of dat er een aardbeving was. Wel merkte ik dat het een beetje vreemd was. Een paar seconden hobbelde de grond wat. Ik liep terug naar binnen om nog wat te pakken en toen ik terug op straat was, rende er een gezin naar buiten. Compleet in paniek, schreeuwen en ondertussen de politie bellen. In mijn buurt gingen verder de gordijnen in elk geval nog niet open voor de situatie. Inmiddels lees ik verhalen over een enorme klap/knap die gehoord is, bij mij in de buurt, en vreselijke aardschokken. Dat is allemaal enorme flauwekul. Het stelde niets voor.