Aan hen die Farage een wegloper noemen:

Farage heeft van begin af aan(!) expliciet verklaard dat hij alleen maar in de politiek was gegaan om een Brexit te bewerkstelligen, en eruit zou stappen zodra de brexiteers het referendum zouden winnen!

Hij verliet dan ook de politiek niet uit lafheid, zoals laffe pro EU-kraaiers domweg proberen te suggereren, maar omdat hij er nogal naief op vertrouwde dat de Brexit na het referendum gewoon doorgang zou vinden.

Hij had echter niet gerekend op de lange arm van Brussel en hun saboterende slaafjes, die heel slim Teresa May aanstelden om de zaak zoveel mogelijk te traineren (zodat het volk het beu zal worden) en te saboteren dmv nieuwe desastreuze verdragen (Rutte zou zeggen: β€˜inlegvelletjes’) waarmee ze nu druk bezig zijn.

Juist wegens dit laffe verraad van de politieke kaste, is Farage teruggekomen, om alsnog te proberen de soevereiniteit van zijn land te redden, door te voorkomen dat de Conservatieven en Labour een sluwe deal zullen gaan sluiten waarbij GB alsnog, weliswaar in naam uit de EU treedt, maar de facto door allerlei sluwe verdragen voor eeuwig gedwongen slaafje van Brussel zal blijven.

Voor mij is Farage een enorme held die zijn land zo lief heeft dat hij er zijn werkzame leven voor inzet. (En zeur nou niet dat hij daar goed voor betaald wordt want voordat hij in de politiek ging had hij een supervet inkomen).