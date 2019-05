Ah de gemeente, altijd een bron van inspiratie als het gaat om luisteren naar de burger.

Wij hebben recent een fusie van gemeenten gehad. Nu was ik gisteren op het nieuwe gemeentehuis om mijn rijbewijs te verlengen. Een diep treurig, spiksplinternieuw spiegelpaleisje ergens langs de provincialeweg in een weiland. Voorheen kon ik gewoon bij het gemeentehuis langs gaan, dan wachtte je even en dan werd je supernetjes geholpen. Lag middenin het dorp, de meesten kwamen te voet of met de fiets. Sinds de fusie kun je alléén nog bij de gemeente terecht 'op afspraak' om de 'effiency en service naar de burger te verbeteren', maar natuurlijk. En te voet of met de fiets is geen optie want het ligt in the middle of nowhere.

Kom je binnen door de glazen schuifdeuren waar in grote prominente letters steekwoorden in het veiligheidsglas staan geëtst; "verbinden" staat er in koeieletters, tussen andere zielloze containerbegrippen als "omgeving" en "milieu". Hoewel er weinig te verbinden valt want alle deuren en zelfs de trap naar boven zijn hermetisch elektronisch afgesloten en kunnen alleen open via de portier. Gezelligheid troef dus. Ik weet niet wát er te verbergen is of wáár ze zich zo tegen verschansen maar het zal wel nodig zijn, om zaken die ik niet weet ofzo.

Komt er een oude vrouw naar de balie schuifelen, die vraagt om een uittreksel uit het geboorteregister. "Heeft U een afspraak mevrouw?" Nou nee, mot dat dan? "Wij werken alleen op afspraak mevrouw" Oh.... en nu? "Nou U kunt een afspraak maken, dat kan ehhhh, even kijkennnnnnn, já, hier; volgende week vrijdag om half 11" Op de kop af een week later dus. Voor een uittreksel uit het geboorteregister voor een vrouw van tegen de 80 die nog net niet op klompen liep.

Zit je dan als receptioniste verschanst achter de kantelen van je receptie-eilandje, middenin een sneue zaal van glas en verchroomd staal, met om de paar meter de triomfantelijke kreet "verbinden" een vrouwtje weg te sturen die met de bus is gekomen en weer bij de halte een half uur kan gaan staan wachten op de bus terug. Omdat ze geen afspraak had. Dat noemt men dan 'service verlenen' of 'verbinden met de burger'.

De gemeente is weinig meer als een bijeen geraapt zooitje opportunisten die er allemaal zitten voor hun eigenbelang en om heerlijk 'bedrijfje', 'winkeltje' of gewoon maar 'machthebbertje' te kunnen spelen met gratis geld. Nu hebben we nog geen burgemeester maar er is wel een beschrijving waar die aan moet voldoen.

"De nieuwe burgemeester is iemand die tussen de mensen staat wanneer er iets aan de hand is, kan zich inleven in de cultuur en waarden van het gebied, voelt zich betrokken bij de streek, gaat gemakkelijk met mensen om, is regelmatig in de dorpen te vinden, heeft goede contacten "

Dat zal dus ongetwijfeld een kille, technocratische PvdA' er worden die zich 2x daags aftrekt op zijn Excel sheets waaruit moet blijken hoe geweldig de gemeente haar burgers aan het verbinden is. Alleen de mensen? Die staan te wachten bij de bushalte.