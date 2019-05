1) Influence the desicions on matters that effect your life.

Nepnieuws, wij hebben in Nederland tegen de Europese grondwet gestemd, is er wel gekomen heeft niet die naam maar wel een zelfde effect. Oekraïne referendum Nederland was tegen, wie maakt zich klaar voor toetreding tot de EU Oekraïne.

2) Strength the EU to protect you and your family

Moet je eens in Appingedam gaan kijken waar ze niet meer veilig zijn in hun eigen huis en buurt, dankzij de regeltjes van de EU

3) Defend democracy.

Kijk bij punt 1.