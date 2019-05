Complotdenkers, aluhoedjes, gele hesjes. Allemaal labels om mensen te dehumaniseren zodat ze niet meer serieus genomen hoeven te worden.

Immers, wie luistert er naar een gek? of een figuur dat niet deugt?

Dit soort campagnes hebben we vaker gezien en soms gingen deze gepaard met bepaalde fysieke items als label in plaats van woorden.

"Oh, daar hebben we zo'n geel hesje weer," klinkt het dan alsof het een afdankertje is, of alsof het een debetrekening van het publieke belang is..

De Nederlandse fascisto-journalistiek overtreft zichzelf weer.

En internet? daar hebben we de hordes die er maar wat graag mee dwepen.