Dankzij de EU is:

-Censuur toegenomen

-Souvereiniteit opgeheven

-Geen antwoord op asielvraagstuk

-Worden landen gehinderd in economische groei

-Is democratie een farce geworden

-Lopen arme landen leeg

-Er word gesproken over voordeel door de EU maar niemand kan dit in cijfers omzetten. Toch zijn cijfers wel waar het begint in de handel: Maak ik winst en zo ja hoeveel?

-We hebben ook handel met landen buiten de EU, wederom een bewijs dat de EU niet nodig is. Wel is het zo dat handelsakkoorden sneller gesloten kunnen worden als individueel land ipv EU.

-De EU is geen handelsunie maar een douane-gebied. Dit maakt een groot verschil. Het is daardoor moeilijker om buiten die grenzen handel te drijven



Maar om jouw punten even te weerleggen:

-Vrede door zeggenschap over eigen volk weg te geven is geen oplossing. Sowieso is de gedachte dat er zonder de EU geen vrede kan zijn een leugen.

-Vrij reizen was ook mogelijk binnen de Benelux bijvoorbeeld, het zijn afspraken die je ook zonder de EU kunt maken dus

-Geld wisselen is niet nodig als je overal kunt pinnen, sowieso is het juist goed om verschillende valuta te hebben want daardoor worden arme landen niet gehinderd door een valuta die hoger staat gewaardeerd dan economisch goed zou zijn. Zie Griekenland waar men met een lagere notering van hun munt juist interessanter zou worden om in te investeren of op vakantie te gaan. Dat je een paar euro overhoud als je terugkomt is te wijten aan een foute planning, het is juist handig als je nog eens terugkomt, het zijn leuke momento's.

-Afspraken over lampen en stofzuigers zijn ook zonder de EU te maken, daarbij komt dat je als land ook kunt besluiten om dingen te verbieden.

-Stofzuigers, plastic, etc kun je dus ook afspraken over maken. Zijn we internationaal niet bezig om het klimaat te redden? Kun je zeggen dat dit langzaam gaat maar dat is de EU ook. Het gaat echter om een wereldwijde afspraak dus bewijs dat EU niet nodig is. Denk ook even aan pulsvissen dat nu verboden is maar wel beter voor het milieu

-Amsterdam kan al eigen maatregelen treffen, dan heb je het niet eens over een land. Ook in Duitsland en andere landen worden locale maatregelen getroffen. Dit dus ook zonder EU.