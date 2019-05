We moeten praten. Want wat als we het Eurovisie Songfestival winnen? En dat we gaan we winnen zit er wel in, want Duncan loopt al weken bovenaan te flatlinen bij de bookies. Maar nu de cruciale hamvraag over des poedels kern. WIE MOET HET DAN GAAN PRESENTEREN IN MEI 2020?



We moeten het niet aan de NOS overlaten, want die Astrid Kerssebomen alles kapodt richting tomeloze middelmaat, in een oranje Burda-jurkje. We zien het alweer gebeuren hoor. Dionne Stax & Maan op een gigantisch galapodium, met Cornald Maas en Jan Smit als voice-over, met van die gare beelden van Bloembollen en Deltawerken als tussenshots. En dat die beelden dan heel Europa overgaan (we gaan er vanuit dat Europa nog bestaat na 23 mei - red.) Staan we mooi voor janjoker.

Amber Brantsen & Lammert de Bruin? Te jong, te oud. Anouk & Ilse de Lange? Te ordinair. Art Rooijakkers? Te AVRO. Paul de Leeuw? Te RTL. Chantal Janzen? Nee, we zijn Chantal-moe.

Er is maar 1 optie: Yolanthe & Sylvie Meis! Ervaren. Spreken hun talen. Internationaal aanzien. Zijn mooi opgedroogd. En nu niet roepen: SYLVIE ZIET ER ENG UIT. Dat is gewoon een maskertje, zo laat onze goede vriendin (*****) aan BILD weten.