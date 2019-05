Zoals ik al elders zei: dit is geen goede PR voor Israƫl inderdaad. Je moet vooral overkomen als slachtoffer tegenwoordig in het melodramatische emo-theater van de media. Misschien het eens over een andere boeg gooien en je heel specifiek op de actief geweldplegende Hamas-militanten en vooral hun opdrachtgevers richtten met sluipschutters en gifmengers, of nog beter kidnappers die de heren in kwestie afvoeren naar een cel om tot inkeer te komen of veilig daar te blijven. En duidelijk maken dat als die rakettenregen niet ophoudt, het bij bosjes neervallen en opsluiten van de echte schurken ook niet zal stoppen.

Maar de gewone bevolking dus heel omzichtig ontzien. Geef ze geen enkele mogelijkheid om zich als slachtoffer te profileren. Doe niet verder aan landjepik en associeer je niet met de extremistische Joodse kolonisten, die niets dan een (vooralsnog iets vreedzamer) spiegelbeeld vormen van de Islamisten en die daarmee heel de gewone bevolking van Israƫl en Palestina gijzelen. Bulldoze geen huizen van familie of naasten van Hamassers of aanslagplegers, dat zet alleen verder kwaad bloed. Bombardeer niet zomaar gebouwen omdat uit die richting een raket kwam. Je zou het zelf ook niet fijn vinden als de raketman in kwestie besluit om dat vanaf jouw galerij te doen.

En puur uit principe lijkt het me ook beter. De IDF schiet ook geen raket terug op een school of flat vol Joodse kinderen die vastgehouden worden door een Islamitische terrorist, tenzij de kans op het doden van meer andere onschuldigen door zijn raketten groter is misschien. Zie weinig reden waarom dat dan bij een Palestijnse school of flat die als menselijk schild wordt gebruikt door Hamas dan wel het geval moet zijn.

Invallen en slopen van hele landen om terroristen te pakken is al eerder geprobeerd, zoals de Taliban in Afghanistan die daar Al Qaeda onderdak boden, maar de gewone bevolking is er weinig mee opgeschoten, eerder aangeschoten in de minder leuke variant. En terreur is er ook niet minder van geworden. Andere "Endlƶsungen" of "reiniging" die sommigen schijnen voor te staan zou betekenen dat Israƫl en het Joodse volk zich verlaagt tot het niveau van haar ergste vijanden en zelf het kwaad wordt dat ze zegt te bestrijden. Lijkt me niet de bedoeling, hoe groot die verleiding ook moge wezen.

Israƫl hadden ze beter op Tasmaniƫ of zo kunnen stichten, lekker afgelegen, niet of nauwelijks autochtonen en wat er zat had niet zo'n tegengestelde cultuur. Maar ja dat is wijsheid achteraf en hebben Joden en Palestijnen van nu weinig aan.