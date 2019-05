Ik kan het echt niet bevatten. Het is... absurd, surrealistisch.

Dezelfde antifa die spuugt en schopt tegen de christelijke kerken, die tenminste in hun nieuwe testament een boodschap van liefde hebben staan (geschiedenis is een tweede), gaan de moslims met hun haathandleiding van onverdraagzaamheid in bescherming nemen en knuffelen!!!

Is dit eenvoudigweg een kwestie van laag-IQ useful idiots of zo? Of is er meer aan de hand?

Hoe dan ook, de lachende derden zijn natuurlijk de moslims.