ja,diedus! | 01-05-19 | 14:09

Leuk filmpje om Yessy Klaver en consorten/alle wegkijkers eens te laten zien wat er gebeurt als er muslim no-go areas ontstaan in je land.

Dan ben je verloren. Echt, het zal mijn tijd wel duren, maar dit is gaande onder onze neus en moslims are here to stay. Met meer meer meer aanhangers per dag. En op een dag komt er een moment dat er zoveel shitzooi is ontstaan door de aanhangers van het geloof van de Vrede, dat het geen fuqk meer uitmaakt of Frankrijk in W-Europa ligt, want Frankrijk is dan 1 op 1 tot een Egype, een Syrie in W-Europa getransformeerd.

Nederland idem dito, maar slechts een beetje trager.