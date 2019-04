De zee stijgt, de zee daalt, het kan vriezen het kan dooien, en doet dat al honderden miljoenen jaren. Zelfs als je kritiekloos de hallucinante doemscenario's van allerhande klimaatprofeten zonder korreltje zeezout aanneemt: dat klimaat zal altijd blijven veranderen. Al zou je elk mens als de Groene Pol Pot naar een veld en greppel marcheren en afknallen. De wereld verandert vrolijk (of emotieloos) door, ook zonder mens.

Dus als je toch met geld wilt smijten, verander het Bouwbesluit en dicteer dat elke nieuwe woning of wijk minstens 3 meter boven zeeniveau moet liggen, op een terp of palen of moet kunnen drijven. Als we al cruiseschepen ter grootte van hele dorpen met dito CO2-voetafdruk kunnen laten rondvaren en Zandbakkers in Dubai hele eilandengroepen uit de zee laten oprijzen, moet een stationair stadje op zee of opgespoten terp op land toch ook wel lukken. Haal het benodigde slib uit de zee of op land dat je met zeewater laat vollopen en je verlaagt het zeeniveau zelfs een pietepeuterig beetje.

Kunnen we gelijk die arme stumpers in Mozambique, Bangladesh en de rest van de Derde Wereld eens uitleggen hoe je met overstromingen en orkanen kunt omgaan door steviger te bouwen (beton konden Romeinen al en kan ook drijven met bubbels erin) en dijken of beter nog terpen aan te leggen of woonbootjes te bouwen.

In plaats van de algemene lasten te verhogen, verlaag ze gewoon eens, en hef ze op fossiele brandstof met teruggave voor CO2 en methaan uit de lucht halen. Hou je nog zat over om de werkgelegenheid onder bouwers en baggeraars te stimuleren met het aanleggen van steden en goed geïsoleerde huizen die bestand zijn tegen zowel grote hitte als extreme kou. Met inpandige of ondergrondse tanks en voor boeren grote waterbekkens waar je die overtollige overstromingen kwijt kan om het vervolgens in drogere tijdens te kunnen gebruiken zonder dat de gemiddelde wereldburger met een bonnenboekje moet bedelen om water of voedsel alsof we in de oorlog of armoe zouden zitten en het IQ en denkvermogen van een gedroogde garnaal zouden hebben.

Wist u trouwens dat je water eindeloos kunt recyclen? En dat de planeet voor het merendeel uit water bestaat aan haar oppervlak? En dat zelfs zout water ook gewoon gezuiverd kan worden (zoals de zon doet, je weet tog, met die regen) en dan eindeloos hergebruikt? Watertekort is puur een kwestie van incompetente overheden die weigeren vooruit te plannen en liever het volk op rantsoen zetten en roepen dat we vooral heel hard moeten bidden en aflaten kopen om Gaia gunstig te stemmen.