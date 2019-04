Hallo TEAMNL wat is dit nu weer voor TEAMNL streek. Moet iedereen die het over Nederlandse TEAMNL (geen idee waar dat vandaan kwam, red.) sport heeft TEAMNL (fuck, weer, red.) de hele tijd TEAMNL gaan zeggen. Doe even TEAMNL normaal ja. Zo gaan we TEAMNL toch niet met elkaar om in dit TEAMNL land? We zijn toch TEAMNL allemaal gewoon één land, één TEAMNL en niet een of andere TEAMNL sponsorfuik voor Marurits 'loservlucht' Hendriks. Trouw meldt dat sportbonden TEAMNL tegenwoordig niet meer de naam van sporters noemen maar TEAMNL de hele tijd 'TEAMNL' schrijven. Dus geen Epke Zonderland, maar TEAMNL-turner Zonderland. "Het noemen van de term ‘TeamNL’, bedacht door Maurits Hendriks om voor meer commercieel succes te zorgen, staat hoog op het prioriteitenlijstje van de sportbonden. Een collega vroeg waarom Epke Zonderland zijn voornaam kwijt was op de EK. ‘Instructie vanuit NOC-NSF’, zei de perschef van de turnbond." Kom op TEAMNL sportbonden. "TEAMNL staat!", dat klinkt toch niet. Stop hier eens mee.