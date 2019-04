:

Een paar voorbeelden:

Aysel Erbudak, oud directeur van het Slotervaart-ziekenhuis:

"In 1996 werd Erbudak veroordeeld wegens medeplichtigheid aan uitlokking van een poging tot afpersing. Ook werd ze in 1996 veroordeeld voor het arrangeren van schijnhuwelijken. Nadat een van de vrouwen zich had willen terugtrekken, zou Erbudak een schadevergoeding van elfduizend gulden hebben geëist. In 1997 werd ze gearresteerd omdat haar uitzendbureau tussen 1992 en 1994 illegalen zou hebben laten werken en ze zou hebben gefraudeerd met de afdracht van belastingen en premies. In 2000 werd ze in hoger beroep hiervoor veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Na een verzoek tot gratie werd de celstraf omgezet in een werkstraf. Op 29 mei 2014 werd bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek naar Erbudak deed, omdat het haar ervan verdenkt een bedrag van 1 miljoen euro aan zorggeld aan het Slotervaartziekenhuis te hebben onttrokken."

Nurten Albayrak, oud directeur van het COA:

"... Daarnaast zou zij zichzelf een salaris toegekend hebben dat aanzienlijk hoger lag dan de Balkenendenorm. Op 19 februari 2015 werd bekend dat Albayrak later dat jaar voor de strafrechter zou moeten verschijnen op verdenking van valsheid in geschrifte (het achteraf laten aanpassen van haar agenda om het privégebruik van haar dienstauto te maskeren). Op 28 januari 2016 veroordeelde de rechtbank in Den Haag Nurten Albayrak wegens valsheid in geschrifte tot een werkstraf van 140 uur.[23][24] Op 14 februari 2017 is deze straf door het gerechtshof bijgesteld naar 100 uur werkstraf."

Ali Lazrak, uit de SP gestapt omdat hij het niet eens was met de afdracht van zijn "schadeloosstelling" aan de SP, in ruil voor een modaal salaris:

" In de Tweede Kamer viel hij vooral op door zijn regelmatige afwezigheid. Uit onderzoek van RTL-nieuws eind oktober 2006 bleek dat Lazrak gedurende de laatste 12 maanden van zijn ambtstermijn 70% van de Tweede Kamer-vergaderingen afwezig was, waarmee hij ruim bovenaan het klassement van meest afwezige Kamerleden stond.[2] Hij diende in deze periode geen enkele motie in en stelde ook geen enkele Kamervraag. Op 18 december 2007 werd bekend dat Lazrak een bedrag van 25.000 euro aan de Tweede Kamer moet terugbetalen vanwege het opvoeren van kosten die niet aantoonbaar zijn."

En nu ook natuurlijk de perikelen rond die bestuursvoorzitter van het Cornelius Haga. Er zullen vast meer voorbeelden te vinden zijn, maar de bovengenoemde herinner ik me nog met gemak.