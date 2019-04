Ik ben geboren in 1950 met echte winters en volop sneeuw 24 graden was absurd heet met een zeiknatte herfst en voorjaar de kou moet er uitregenen was de volkswijsheid.

Tegenwoordig moeten we de dertig graden halen anders is het geen strandweer.

Al die uitstoot van gassen die wij in de atmosfeer spuien kan de natuur geen goed doen ik ben er dus een voorstander van van om dit zo sterk mogenkijk te verminderen.

Ik ben voor zonnepanelen en windmolens.

We willen geen kernenergie maar s'nachts als het windstil is maken we maar al te graag gebruik van de de Franse en Belgische kerncentrales om ons energie tekort te dekken omdit compenseren gaan we weer om bij storm en zonnig weer deze groene energie terug te leveren aan beide landen.

De centrales van België staan op instorten dus maken we in tijd van nood gretig gebruik van de energie van kolencentrales in Polen.

Ieder GL' er zal u kunnen verkondigen dat door meer zonnepanelen en molens wij op den duur klimaat neutraal zijn.

Zover mijn relaas met de opmerking voor hoeveel zijn wij verantwoordelijk de opwarming van de aarde.

En donder eens op met je warmte pompen, zeg gewoon dat we van die fossiele brandstoffen omdat wij daar mee de islam spekken en dat we van het gas af moeten omdat Putin de baas over ons kan spelen.

Maar begin niet met die kutsmoesjes over het milieu waaraan de overheid grof geld aan verdient.

Dit is mijn mening en daar zult u het mee moeten doen.